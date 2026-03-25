Tipos de lactancia: ¿cuál es la mejor opción para tu bebé?

La lactancia es uno de los procesos más importantes en la vida de un recién nacido, pero también uno de los más desafiantes para las madres, especialmente para aquellas que atraviesan esta etapa por primera vez. Más allá de los mitos y dudas, especialistas coinciden en que la información y el acompañamiento son fundamentales para vivir este proceso de forma saludable.

La pediatra Raquel Magne explicó que el inicio de la lactancia materna es esencial desde las primeras horas de vida del bebé, particularmente por la producción del calostro.

Este líquido, presente durante las primeras 48 horas, contiene una alta concentración de anticuerpos que la madre transmite a su hijo, brindándole protección frente a diversas enfermedades durante sus primeros meses.

“La lactancia materna exclusiva es lo ideal en bebés nacidos a término, ya que les aporta todos los nutrientes y defensas que necesitan”, señaló la especialista.

Sin embargo, aclaró que existen otros tipos de lactancia según las condiciones del bebé y la madre.

Entre ellos se encuentra la lactancia mixta, que combina leche materna y fórmula, común en casos de prematuros o bebés con bajo peso. También está la lactancia con fórmula exclusiva, recomendada solo en situaciones específicas como enfermedades maternas que impiden amamantar temporalmente.

En la actualidad, otra modalidad que ha cobrado relevancia es la lactancia diferida, utilizada por madres que trabajan. Este método consiste en la extracción y conservación de la leche materna para que el bebé pueda seguir alimentándose de ella incluso en ausencia de la madre.

Pese a las distintas opciones, la especialista insiste en que la lactancia materna sigue siendo la mejor alternativa, no solo por sus beneficios nutricionales e inmunológicos, sino también por el impacto económico y emocional. “Fortalece el vínculo entre madre e hijo, ayuda a la digestión del bebé y reduce el riesgo de enfermedades”, destacó.

Finalmente, se recomienda que cada madre elija el tipo de lactancia que mejor se adapte a su realidad, siempre con el acompañamiento de profesionales de salud.

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