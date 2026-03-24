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¿Cómo mejorar tu descanso? Claves del Feng Shui para armonizar el dormitorio

Una experta explica cómo la distribución, los objetos y la energía influyen en el descanso dentro del dormitorio. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/03/2026 10:01

Santa Cruz, Bolivia

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El dormitorio no es solo un espacio de reposo; también es un reflejo de nuestra energía y bienestar. Para profundizar en este tema, conversamos con Daniela Rodríguez, guía transpersonal y experta en Feng Shui, quien nos explicó cómo armonizar nuestro dormitorio para un descanso reparador.

“Cada espacio tiene un objetivo, y el dormitorio está destinado al descanso y al reposo. Por eso, el objeto más importante es la cama”, explicó Rodríguez.

La posición ideal de la cama es pegada a un muro, con vista hacia la puerta, evitando situarla frente a ella o junto a la ventana. Esto previene que la energía se drene durante la noche.

 

 

Los objetos que rodean la cama también influyen en la energía. Zapatos, cajas u otros elementos debajo de la cama bloquean el flujo del chi, mientras que objetos livianos o funcionales no afectan la armonía.

La mesita de noche debe mantenerse despejada: solo un vaso de agua, un difusor con aromas relajantes como lavanda o una lámpara cálida son recomendables. Los celulares y objetos electrónicos deben apagarse por la noche.

En cuanto al mobiliario, las fotos y recuerdos deben transmitir tranquilidad; demasiadas imágenes, especialmente del pasado, generan estancamiento energético.

“Cada objeto debe tener funcionalidad. Las cajas vacías, adornos acumulados o ropa desordenada afectan la energía y la claridad mental”, enfatizó Rodríguez.

Las velas y luces cálidas ayudan a crear un ambiente relajante, mientras que los espejos frente a la cama deben cubrirse durante la noche para evitar activaciones innecesarias de energía.

El suelo y las alfombras también son relevantes: se recomiendan colores neutros o terracota que transmitan calma y amplitud visual. Sillas, canastillos de ropa y plantitas deben ubicarse según su uso y evitar entorpecer el flujo de energía, manteniendo siempre el orden y la limpieza.

En resumen, la experta recalca que la clave del Feng Shui en el dormitorio es simplificar, organizar y mantener únicamente lo funcional. “El dormitorio es un espacio privado, de descanso y renovación; todo lo que entra a él debe contribuir a esa armonía”, concluyó Daniela Rodríguez.

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