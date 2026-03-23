Se acerca el feriado largo: cuándo cae Semana Santa en Bolivia este 2026

La Semana Santa 2026 en Bolivia se celebrará entre el domingo 29 de marzo y el domingo 5 de abril, de acuerdo con el calendario de la Iglesia Católica.

El inicio está marcado por el Domingo de Ramos (29 de marzo), que da paso a una serie de jornadas litúrgicas durante la semana, con actividades religiosas en templos de todo el país.

Días principales de la Semana Santa

Durante la semana se desarrollan fechas clave como el Jueves Santo (2 de abril), que recuerda la Última Cena, y el Viernes Santo (3 de abril), jornada en la que se conmemora la Pasión y Muerte de Cristo.

El Sábado Santo (4 de abril) está dedicado a la vigilia pascual, mientras que el Domingo de Pascua (5 de abril) marca el cierre de la celebración con la conmemoración de la resurrección.

¿Cuándo es el feriado?

El Viernes Santo, 3 de abril, es feriado nacional en Bolivia, con suspensión de actividades laborales y administrativas.

Esta fecha genera uno de los fines de semana largos del año, utilizado tanto para actividades religiosas como para viajes y turismo interno.

Movimiento y tradiciones

En distintas regiones, la Semana Santa combina expresiones de fe y tradiciones culturales, con procesiones, ferias y gastronomía típica.

Ciudades como Sucre, Copacabana, Tarija y San Ignacio de Moxos destacan por sus celebraciones, que cada año convocan a fieles y visitantes.

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