¿Qué dice el instructivo sobre los actos escolares por el Día del Mar en Bolivia?

Cada 23 de marzo, Bolivia conmemora la pérdida de su acceso a mar tras la Guerra del Pacífico, una fecha que mantiene vigente la reivindicación marítima del país.

En este contexto, El Ministerio de Educación aclaró que no emitió ninguna disposición que prohíba los desfiles escolares.

La entidad precisó que el instructivo vigente establece orientaciones flexibles para las unidades educativas, considerando las realidades regionales en todo el país.

Las actividades incluyen el izado de la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional y la Marcha Naval, además de espacios de reflexión sobre la historia y el derecho al acceso soberano al mar.

En La Paz, se anunció el cierre de la avenida 20 de Octubre, entre las calles Aspiazu y Campos, desde las 06:00 hasta las 16:00.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas como la avenida Arce y la avenida 6 de Agosto, para evitar congestionamientos en la zona de Sopocachi.

En Cochabamba, se reportaron cierres de vías por desfiles de teas adelantados, en el marco de disposiciones vinculadas al auto de buen gobierno por las elecciones subnacionales.

Actos centrales

Los actos protocolares principales, con presencia de autoridades nacionales y desfiles militar-institucionales, se desarrollan de forma independiente, como en la plaza Abaroa de La Paz.

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