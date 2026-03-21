Bolivia inicia la conmemoración de los 147 años de la pérdida de su acceso al mar

Bolivia inició este viernes los actos oficiales por el Día del Mar, con un homenaje a Eduardo Abaroa, figura central de la defensa del litoral durante la Guerra del Pacífico. La conmemoración recuerda los 147 años de la pérdida de su salida al océano tras el conflicto con Chile.

Una caravana encabezada por la Armada Boliviana y el Regimiento Colorados trasladó los restos del héroe desde el templo de San Francisco, en el centro de La Paz, hasta la plaza Abaroa, en el barrio de Sopocachi.

El presidente Rodrigo Paz, junto a autoridades civiles y mandos militares, participó previamente en un acto litúrgico. Tras la ceremonia, el mandatario se retiró, mientras que ministros, policías y militares acompañaron el recorrido por distintas avenidas de la ciudad.

Un reclamo que se mantiene vigente

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que Bolivia no renunciará a su demanda de una salida soberana al mar, aunque señaló que el enfoque actual apunta a la integración y el desarrollo.

“El pasado nos tiene que enseñar a construir el futuro (...) es no rendirse nunca”, expresó la autoridad, al evocar la figura de Abaroa como símbolo de resistencia.

Contexto histórico del Día del Mar

La fecha recuerda el 23 de marzo de 1879, cuando Bolivia enfrentó las tropas chilenas en uno de los primeros episodios de la guerra. En ese contexto, Abaroa es recordado por su respuesta al llamado a rendirse: “¿Rendirme yo? Cobardes, ¡que se rinda su abuela!”.

Como resultado del conflicto, Bolivia perdió cerca de 400 kilómetros de costa y unos 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, lo que marcó su condición mediterránea hasta la actualidad.

Cambios en la conmemoración

Este año, los actos se adelantaron debido a las elecciones regionales previstas para el 22 de marzo, que implican restricciones a eventos públicos. Además, los tradicionales desfiles escolares fueron reemplazados por actos cívicos en las escuelas.

Se prevé que el presidente Paz brinde un mensaje el lunes desde Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil, en lugar de La Paz, como ocurrió en años anteriores.

Relación con Chile

Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un periodo entre 1975 y 1978. Ambos países sostienen consulados y una agenda centrada en temas comerciales, mientras continúa el reclamo histórico boliviano por acceso al mar.

Mira la programación en Red Uno Play