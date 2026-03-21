“Desperté y ya no tenía mi brazo”: el dramático relato de Axel, el payasito, tras su trágico accidente

Axel Roca, de 23 años, sufrió la amputación de su brazo izquierdo tras un violento accidente cuando se trasladaba como pasajero en una motocicleta en Cochabamba. Una prenda de vestir se soltó y fue succionada por la cadena y la llanta trasera, provocando un tirón tan fuerte que terminó en el desprendimiento de su extremidad ante la mirada de transeúntes.

El joven, estudiante de gastronomía y con formación en barismo, relató que el accidente ocurrió la tarde del domingo mientras se dirigía a su segundo trabajo del día animando fiestas infantiles, actividad con la que costeaba sus estudios.

“Para no ser una carga para mi familia me esforcé trabajando para poder cumplir mi sueño de ser chef”, expresó.

Axel recordó que todo sucedió en cuestión de segundos. “No habíamos tenido ningún problema hasta que mi ropa se desprendió, se enganchó en la parte trasera de la motocicleta y sentí el jalón. Perdí el conocimiento unos 10 segundos y al despertar ya tenía el brazo derecho en muy mal estado y el izquierdo amputado”, relató.

Al recuperar la conciencia, la escena fue impactante. “Directamente vi que no tenía mi brazo. Me alejé de la carretera, comencé a gritar por ayuda y ahí sentí el dolor mientras la gente me socorría”, contó.

Ante la demora de ambulancias, una abogada que se encontraba en el lugar lo trasladó de emergencia a un hospital. Sin embargo, al llegar volvió a perder el conocimiento. “Cuando desperté, los doctores me dijeron que no se pudo recuperar el brazo”, afirmó.

Antes del accidente, Axel trabajaba intensamente para pagar un viaje a España junto a su familia, quienes habían accedido a un préstamo para concretarlo. Hoy, su realidad es distinta: deberá guardar reposo al menos dos meses, someterse a fisioterapia y recibir apoyo psicológico constante.

“Esto es una nueva vida. La depresión que me entró los primeros días era horrible. Mi primer pensamiento fue por qué Dios me está abandonando”, confesó.

Sin embargo, destacó que el apoyo de sus seres queridos fue clave para sobrellevar el momento. “Luego entendí que no me estaba abandonando. El doctor me dijo que pudo ser peor porque no llevaba casco”, agregó.

Pese a la gravedad del hecho, Axel enfrenta el proceso de recuperación con fortaleza, mientras busca apoyo para salir adelante en esta nueva etapa.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 78049061 y 68813032.

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