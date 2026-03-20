Día del Mar: actos cívicos serán breves para no afectar las clases

Las unidades educativas conmemorarán el 23 de marzo (Día del Mar), con actos cívicos de corta duración, en el marco de las actividades por la reivindicación marítima y en recuerdo de la defensa de Calama de 1879.

El director departamental de Educación de La Paz, Basilio Pérez, explicó que se priorizará el desarrollo normal de las clases.

“Solamente van a recordar en cada unidad educativa en una hora cívica, un tiempo reducido, hasta media hora”, señaló.

La medida busca no afectar el calendario escolar.

“Para no perjudicar los 200 días de trabajo, se está destinando un tiempo reducido en cada unidad educativa”, afirmó.

Asimismo, indicó que algunas delegaciones estudiantiles participarán en actividades externas con distintas presentaciones en plazas.

Las actividades se enmarcan en la conmemoración del Día del Mar, fecha en la que se recuerda la pérdida del litoral boliviano y se reafirma la demanda de una salida soberana al océano Pacífico.

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