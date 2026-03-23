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Arranca la semana con cambios en el dólar paralelo: así cotiza este lunes 23 de marzo

Plataformas digitales reportan un ajuste mínimo en la divisa fuera del sistema formal, con cambios en compra y venta frente al domingo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/03/2026 6:35

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Bolivia

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El dólar en el mercado paralelo en Bolivia mostró este lunes 23 de marzo una ligera variación en su cotización, de acuerdo con datos difundidos por plataformas que siguen el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se ubica en Bs 9,41 para la compra y Bs 9,36 para la venta. La cifra representa un leve incremento en la cotización de compra respecto a la jornada anterior.

El domingo, ese mismo sitio reportaba valores de Bs 9,40 para la compra y Bs 9,38 para la venta, lo que confirma un pequeño ajuste en el inicio de la semana.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, también registró variaciones. Este lunes reporta el dólar paralelo en Bs 9,41 para la compra y Bs 9,37 para la venta.

En su cierre del domingo, el portal señalaba Bs 9,40 para la compra y Bs 9,38 para la venta, reflejando un cambio leve en ambas cotizaciones.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, estas cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

 

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