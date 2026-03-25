¿Sube o se mantiene? Así se cotiza el dólar paralelo este miércoles 25 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró una ligera variación este miércoles 25 de marzo, según datos difundidos por plataformas que monitorean su cotización fuera del sistema financiero formal.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa se ubica en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,27 para la venta, lo que representa un leve incremento en la cotización de compra respecto a la jornada anterior.

El martes, ese mismo sitio reportaba valores de Bs 9,30 para la compra y Bs 9,28 para la venta, evidenciando un ajuste mínimo en el comportamiento del tipo de cambio paralelo.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, también reporta variaciones. Este miércoles, el dólar se sitúa en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

En su registro del cierre del martes, el portal señalaba Bs 9,30 para la compra y Bs 9,28 para la venta, lo que refleja un movimiento leve en la cotización.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

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