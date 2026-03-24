¡Atención! Impuestos exigirá facturación digital para traslado de productos: ¿desde cuándo?

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) estableció la obligatoriedad de la facturación en línea para el traslado de productos dentro del territorio nacional, especialmente en zonas fronterizas, a partir del 4 de mayo de 2026.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Normativa de Directorio Nº 102600000006, que exige que todas las facturas presentadas en puntos de inspección aduanera sean emitidas exclusivamente bajo modalidades digitales: electrónica en línea, computarizada en línea o portal web.

El objetivo principal es reforzar los controles contra el contrabando y garantizar que las mercancías cuenten con respaldo legal válido al momento de su traslado entre provincias o departamentos.

Según el SIN, las facturas digitales estarán registradas en tiempo real en la base de datos de la administración tributaria, lo que facilitará su validación en los puestos de control y agilizará el tránsito de los transportistas.

Además, estos documentos contarán con un código QR y el Código Único de Factura (CUF), herramientas que permitirán a las autoridades verificar su autenticidad de manera inmediata.

La medida se enmarca en el Código Tributario Boliviano y el Decreto Supremo 708, que establece que las mercancías no serán decomisadas si cuentan con una factura verificable en el sistema oficial.

Desde la entidad señalaron que esta implementación forma parte del proceso de digitalización del sistema tributario y contribuirá a reducir el comercio informal, brindando mayor seguridad jurídica tanto a comerciantes como a transportistas.

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