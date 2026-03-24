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Economía

YPFB activa pagos en ventanilla para afectados por la gasolina

La estatal asegura que el sistema de reclamos está operativo y descarta problemas en el diésel en medio de protestas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/03/2026 13:30

La Paz

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El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, informó que la estatal ya inició el pago de compensaciones a sectores afectados por la gasolina, en medio de cuestionamientos y anuncios de paro del transporte.

“Ya se están gestionando los pagos (...) y desde mañana también se harán en ventanilla”, afirmó.

Según explicó, el sistema de registro y verificación de daños se encuentra habilitado desde hace semanas, permitiendo a ciudadanos y empresas presentar reclamos con respaldo.

“El sistema está operativo (...) la población está en tiempo y plazo para presentar cualquier reclamo”, sostuvo.

La autoridad descartó problemas en el diésel y aseguró que la gasolina actualmente distribuida está garantizada.

“No hay ningún problema en el tema del diésel”, afirmó.

También indicó que el inconveniente inicial fue identificado y atendido.

Akly se refirió al paro anunciado por el transporte y expresó preocupación por la medida.

“Nos hemos encontrado sorprendidos (...) ojalá puedan reflexionar”, manifestó.

YPFB reiteró que el sistema de compensación seguirá habilitado durante marzo y abril, periodo en el que se atenderán los casos reportados.

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