YPFB activa pagos en ventanilla para afectados por la gasolina

La estatal asegura que el sistema de reclamos está operativo y descarta problemas en el diésel en medio de protestas.
24/03/2026 13:30
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El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, informó que la estatal ya inició el pago de compensaciones a sectores afectados por la gasolina, en medio de cuestionamientos y anuncios de paro del transporte.
“Ya se están gestionando los pagos (...) y desde mañana también se harán en ventanilla”, afirmó.
Según explicó, el sistema de registro y verificación de daños se encuentra habilitado desde hace semanas, permitiendo a ciudadanos y empresas presentar reclamos con respaldo.
“El sistema está operativo (...) la población está en tiempo y plazo para presentar cualquier reclamo”, sostuvo.
La autoridad descartó problemas en el diésel y aseguró que la gasolina actualmente distribuida está garantizada.
“No hay ningún problema en el tema del diésel”, afirmó.
También indicó que el inconveniente inicial fue identificado y atendido.
Akly se refirió al paro anunciado por el transporte y expresó preocupación por la medida.
“Nos hemos encontrado sorprendidos (...) ojalá puedan reflexionar”, manifestó.
YPFB reiteró que el sistema de compensación seguirá habilitado durante marzo y abril, periodo en el que se atenderán los casos reportados.
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