YPFB activa pagos en ventanilla para afectados por la gasolina

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, informó que la estatal ya inició el pago de compensaciones a sectores afectados por la gasolina, en medio de cuestionamientos y anuncios de paro del transporte.

“Ya se están gestionando los pagos (...) y desde mañana también se harán en ventanilla”, afirmó.

Según explicó, el sistema de registro y verificación de daños se encuentra habilitado desde hace semanas, permitiendo a ciudadanos y empresas presentar reclamos con respaldo.

“El sistema está operativo (...) la población está en tiempo y plazo para presentar cualquier reclamo”, sostuvo.

La autoridad descartó problemas en el diésel y aseguró que la gasolina actualmente distribuida está garantizada.

“No hay ningún problema en el tema del diésel”, afirmó.

También indicó que el inconveniente inicial fue identificado y atendido.

Akly se refirió al paro anunciado por el transporte y expresó preocupación por la medida.

“Nos hemos encontrado sorprendidos (...) ojalá puedan reflexionar”, manifestó.

YPFB reiteró que el sistema de compensación seguirá habilitado durante marzo y abril, periodo en el que se atenderán los casos reportados.

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