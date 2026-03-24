¡Atención! Transporte irá a paro con bloqueos en La Paz y El Alto este miércoles

El sector del transporte confirmó un paro de 24 horas para este miércoles 25 de marzo en La Paz, acompañado de bloqueos y movilizaciones en distintos puntos del departamento.

La medida responde a denuncias sobre la presunta mala calidad de los combustibles y el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno.

Los transportistas anunciaron cortes de rutas en la ciudad de La Paz, El Alto y en las 20 provincias del departamento.

“Estamos entrando en un paro de 24 horas con movilización. Si no hay solución, se viene un paro indefinido a nivel nacional”, advirtieron dirigentes.

Entre las principales demandas, el sector señala que el diésel y la gasolina estarían afectando el funcionamiento de los motores.

“Talleres mecánicos llenos, el factor común son problemas de motores”, afirmaron.

También advirtieron que los costos de reparación, especialmente en transporte pesado, son elevados.

Los dirigentes expresaron su molestia por la falta de respuestas y aseguraron que solo dialogarán con el presidente del Estado.

“Con la única autoridad que nos vamos a reunir es con el presidente”, señalaron.

El sector no descarta ampliar la protesta en caso de no recibir soluciones, mientras otros departamentos analizan sumarse a la medida.

Asimismo, alertaron que el costo de reparación de motores en el transporte pesado puede alcanzar cifras elevadas, lo que agrava la situación del sector.

La medida de presión podría escalar en las próximas horas, ya que otros departamentos analizan sumarse a la protesta si no se atienden las demandas planteadas.

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