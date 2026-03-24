Choferes anuncian paro de 24 horas por combustible en El Alto

El ejecutivo de la Federación de Choferes Andino de El Alto, Reynaldo Luna, anunció la realización de un paro departamental de 24 horas, tras denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno y problemas en el suministro de combustibles.

La determinación fue asumida por las bases en una reunión realizada en la ciudad de El Alto, donde —según indicaron— existe molestia generalizada entre los afiliados.

“Los compañeros de base ya no quieren escuchar reuniones ni compromisos. Ya han determinado un paro de 24 horas”, señaló Luna.

El paro, que aún debe ser oficializado por la federación departamental, busca articular a diferentes regiones como los Yungas, Viacha y Patacamaya, con el objetivo de consolidar una medida de presión a nivel departamental.

Los transportistas también denunciaron la presunta mala calidad del combustible, tanto gasolina como diésel, lo que estaría afectando el funcionamiento de sus vehículos.

“Ya no es solamente gasolina, ahora es diésel. No funciona bien”, afirmó Reynaldo.

Asimismo, remarcaron que la problemática no solo afecta al sector del transporte, sino a toda la población, por lo que exigen soluciones estructurales.

Los dirigentes advirtieron que esperan la coordinación con su ejecutivo departamental para garantizar que la medida sea “contundente”, en medio de un creciente malestar en el sector.