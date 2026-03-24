¿Qué se encontró dentro de la camioneta vinculada al ataque a policías?

Vecinos de la zona oeste de Santa Cruz informaron sobre el hallazgo de una camioneta blanca que, presuntamente, fue utilizada por cinco extranjeros que redujeron a dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en una vivienda del Urubó.

Al interior del vehículo se encontraron objetos y equipos que podrían estar vinculados a los uniformados, incluyendo lo que aparenta ser un chaleco táctico policial.

De manera preliminar, vecinos señalaron que del vehículo descendieron al menos tres personas con el rostro cubierto, quienes luego se trasladaron a otro motorizado.

La policía se desplazó al lugar para verificar las características del vehículo y confirmar si se trata de la misma camioneta utilizada en la fuga tras los hechos ocurridos en uno de los inmuebles vinculados con el narcotraficante Sebastián Marset.

Las autoridades analizan el contenido encontrado dentro de la camioneta como parte de las investigaciones sobre la fuga de los extranjeros y la reducción de los efectivos policiales.

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