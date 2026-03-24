Bolivia vs Surinam: hora, alineaciones y el todo o nada rumbo al Mundial

La Verde se juega todo en 90 minutos: horario confirmado, posibles alineaciones y lo que está en juego en el duelo ante Surinam.
24/03/2026 11:44
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La selección boliviana salta a la cancha este jueves con un solo objetivo: seguir soñando con el Mundial 2026.
El duelo ante Surinam no admite errores. Es a partido único. Es ganar o despedirse.
Escenario de alto voltaje
El encuentro se disputará en el imponente Estadio BBVA de Monterrey, donde Selección de Bolivia buscará dar el penúltimo paso hacia la Copa del Mundo.
Un triunfo la pondrá en la final del repechaje a solo un partido del Mundial.
¿A qué hora juegan?
Jueves 26 de marzo de 2026
Bolivia: 18:00
Argentina / Chile / Uruguay / 🇧🇷 Brasil: 19:00
México: 16:00
Colombia / Perú / Ecuador: 17:00
Estados Unidos (ET): 18:00
España: 23:00
El contexto: todo o nada
Este repechaje organizado por la FIFA tiene un formato claro:
Partido único
Eliminación directa
Sin margen de error
El ganador enfrentará a Irak en la final por un cupo al Mundial.
Así llegaría Bolivia
Bajo el mando de Óscar Villegas, el equipo mezcla experiencia y juventud, con nombres que ilusionan.
Posible alineación (4-2-3-1):
Guillermo Viscarra
Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández
Gabriel Villamíl, Robson Matheus
Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava
Enzo Monteiro
El rival: Surinam
La Selección de Surinam, dirigida por Henk ten Cate, llega reforzada con jugadores de ligas europeas y un estilo físico y veloz.
Posible alineación (4-3-3):
Etienne Vaessen
Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas
Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana
Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe
Lo que está en juego
No es solo un partido.
Es:
Volver a un Mundial tras más de 30 años
Mantener viva la ilusión de todo un país
Escribir una nueva página en la historia de La Verde
Mira la programación en Red Uno Play
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