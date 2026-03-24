Bolivia vs Surinam: hora, alineaciones y el todo o nada rumbo al Mundial

La selección boliviana salta a la cancha este jueves con un solo objetivo: seguir soñando con el Mundial 2026.

El duelo ante Surinam no admite errores. Es a partido único. Es ganar o despedirse.

Escenario de alto voltaje

El encuentro se disputará en el imponente Estadio BBVA de Monterrey, donde Selección de Bolivia buscará dar el penúltimo paso hacia la Copa del Mundo.

Un triunfo la pondrá en la final del repechaje a solo un partido del Mundial.

¿A qué hora juegan?

Jueves 26 de marzo de 2026

Bolivia: 18:00

Argentina / Chile / Uruguay / 🇧🇷 Brasil: 19:00

México: 16:00

Colombia / Perú / Ecuador: 17:00

Estados Unidos (ET): 18:00

España: 23:00

El contexto: todo o nada

Este repechaje organizado por la FIFA tiene un formato claro:

Partido único

Eliminación directa

Sin margen de error

El ganador enfrentará a Irak en la final por un cupo al Mundial.

Así llegaría Bolivia

Bajo el mando de Óscar Villegas, el equipo mezcla experiencia y juventud, con nombres que ilusionan.

Posible alineación (4-2-3-1):

Guillermo Viscarra

Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández

Gabriel Villamíl, Robson Matheus

Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava

Enzo Monteiro

El rival: Surinam

La Selección de Surinam, dirigida por Henk ten Cate, llega reforzada con jugadores de ligas europeas y un estilo físico y veloz.

Posible alineación (4-3-3):

Etienne Vaessen

Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas

Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana

Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe

Lo que está en juego

No es solo un partido.

Es:

Volver a un Mundial tras más de 30 años

Mantener viva la ilusión de todo un país

Escribir una nueva página en la historia de La Verde

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