TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Cadete fallecido ACCIDENTE

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Bolivia vs Surinam: hora, alineaciones y el todo o nada rumbo al Mundial

La Verde se juega todo en 90 minutos: horario confirmado, posibles alineaciones y lo que está en juego en el duelo ante Surinam.

Silvia Sanchez

24/03/2026 11:44

Bolivia vs Surinam: hora, alineaciones y el todo o nada rumbo al Mundial. Foto La Verde FBF.
México

Escuchar esta nota

La selección boliviana salta a la cancha este jueves con un solo objetivo: seguir soñando con el Mundial 2026.

El duelo ante Surinam no admite errores. Es a partido único. Es ganar o despedirse.

Escenario de alto voltaje

El encuentro se disputará en el imponente Estadio BBVA de Monterrey, donde Selección de Bolivia buscará dar el penúltimo paso hacia la Copa del Mundo.

Un triunfo la pondrá en la final del repechaje a solo un partido del Mundial.

¿A qué hora juegan?

Jueves 26 de marzo de 2026

  • Bolivia: 18:00

  • Argentina / Chile / Uruguay / 🇧🇷 Brasil: 19:00

  • México: 16:00

  • Colombia / Perú / Ecuador: 17:00

  • Estados Unidos (ET): 18:00

  • España: 23:00

El contexto: todo o nada

Este repechaje organizado por la FIFA tiene un formato claro:

  •  Partido único

  •  Eliminación directa

  •  Sin margen de error

El ganador enfrentará a Irak en la final por un cupo al Mundial.

Así llegaría Bolivia

Bajo el mando de Óscar Villegas, el equipo mezcla experiencia y juventud, con nombres que ilusionan.

Posible alineación (4-2-3-1):

  • Guillermo Viscarra

  • Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández

  • Gabriel Villamíl, Robson Matheus

  • Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava

  • Enzo Monteiro

El rival: Surinam

La Selección de Surinam, dirigida por Henk ten Cate, llega reforzada con jugadores de ligas europeas y un estilo físico y veloz.

Posible alineación (4-3-3):

  • Etienne Vaessen

  • Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas

  • Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana

  • Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe

Lo que está en juego

No es solo un partido.

Es:

  • Volver a un Mundial tras más de 30 años

  • Mantener viva la ilusión de todo un país

  • Escribir una nueva página en la historia de La Verde

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD