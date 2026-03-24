"¡Vas a México!": la historia de Lucas, que alentará a La Verde y vivirá el sueño de los bolivianos

“¡Vas a México, Lucas!” Y en esa frase, se resumió un sueño que está a punto de hacerse realidad.

Lucas Ortuño, un niño futbolero del Plan 3000 y parte de la Academia Cuervos, pasó de entrenar en su barrio a prepararse para viajar a México y alentar a la selección boliviana en un escenario internacional.

La sorpresa llegó a través de una llamada del presidente Rodrigo Paz, quien le dio la noticia que cambiaría su historia.

“Hemos buscado jóvenes amantes del fútbol para que puedan vivir esta experiencia y llevar buena energía a la selección”, le dijo el mandatario.

Un sueño que despega

Lucas no viajará como un hincha más. Irá en representación de miles de niños bolivianos que viven el fútbol con pasión desde cada barrio del país.

Mientras él estará en Monterrey alentando a La Verde, el presidente le dejó un mensaje que mezcla orgullo y cercanía:

“Te tengo envidia… yo me quedo trabajando, y vos vas a nombre de todos los bolivianos a apoyar al equipo”.

Más que un viaje, una motivación

Durante la conversación, también hubo espacio para un mensaje que va más allá del momento: el valor del esfuerzo y la disciplina.

“Los jugadores que hoy están en la selección llegaron ahí por trabajo constante. Si seguís así, algún día podés estar ahí”, le dijo Paz.

El fútbol como oportunidad

La historia de Lucas no solo emociona, también refleja cómo el fútbol puede abrir puertas, especialmente en zonas como el Plan 3000, donde el deporte es más que un juego: es una forma de soñar en grande.

Hoy, Lucas no solo prepara su maleta, también lleva consigo la ilusión de todo un país.

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