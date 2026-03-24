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Roberto Carlos Fernández se ilusiona: “Vamos a tratar de darle una alegría al país”

Con optimismo y compromiso, Roberto Carlos Fernández se sumó a la concentración de la selección en Monterrey, donde dejó un mensaje esperanzador al país.

Martin Suarez Vargas

24/03/2026 9:54

Roberto Carlos Fernández en un partido con la selección boliviana. Foto: redes sociales.
Monterrey, México.

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El lateral boliviano Roberto Carlos Fernández ya se encuentra en Monterrey tras sumarse a la concentración de la selección nacional, luego de su participación con el Akron de Rusia, donde viene acumulando minutos y ritmo competitivo.

Durante su llegada, el defensor destacó el ambiente positivo que rodea al equipo y valoró el apoyo de la afición.

“Creo que todos estamos en este momento con mucho amor, mucho cariño; eso hay que valorarlo y responder con mucha entrega y mucho sacrificio”, afirmó, dejando en claro el compromiso del grupo.

Pensando en el duelo ante Surinam, Fernández evitó adelantarse más allá del primer objetivo. El lateral fue enfático en señalar que el enfoque está puesto en el presente: prepararse bien y encarar con seriedad los 90 minutos que considera los más importantes en este momento.

El futbolista también compartió su ilusión de lograr un resultado positivo, imaginando un escenario de celebración junto a sus compañeros, pero siempre con los pies sobre la tierra y priorizando el trabajo previo al partido.

Finalmente, Fernández tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas y dejó una promesa cargada de optimismo:

“Muchas gracias a todos por el apoyo… vamos a tratar de conseguir un buen resultado y darle una alegría al país”. El zurdo se perfila como titular indiscutible, dueño de la banda izquierda en el once nacional.

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