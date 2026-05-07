Las imágenes parecen sacadas de una zona de guerra, pero ocurrieron este martes en la localidad de Maloapan, en Puebla, México. Alfonso Lino Pozos, presidente municipal de Hueyapan, vivió los minutos más aterradores de su carrera política cuando una multitud enfurecida, armada con machetes, palos y objetos incendiarios, lo persiguió por las calles del pueblo.

De la política al pánico en segundos

El incidente, que ya acumula miles de reproducciones en redes sociales, muestra el momento exacto en que la tensión estalla. El alcalde y su comitiva llegaron a la zona para supervisar proyectos de infraestructura, pero fueron recibidos con hostilidad inmediata.

En los videos virales se observa a los funcionarios saltando desesperadamente a la parte trasera de camionetas en movimiento mientras los pobladores golpean los vehículos y lanzan amenazas de muerte. Incluso se reportó el uso de gasolina y pequeñas fogatas para bloquear el paso de las autoridades.

"Fue un claro intento de linchamiento e intento de homicidio. Fuimos correteados y estuvimos expuestos a la irracionalidad", declaró un visiblemente afectado Lino Pozos tras lograr escapar.

¿Por qué tanto odio? Una disputa de "fronteras" locales

El motivo detrás de la furia puede parecer increíble: un conflicto de límites territoriales.

Desde hace años, los municipios de Hueyapan y Atempan se disputan la jurisdicción de Maloapan. Los habitantes de esta localidad aseguran que pertenecen a Atempan y ven la presencia de las autoridades de Hueyapan como una "invasión". Lo que para el gobierno es un trámite administrativo, para los locales es una cuestión de identidad y defensa de su tierra.

El saldo del enfrentamiento

Pese a la violencia del ataque y la presencia de armas blancas:

No se reportaron heridos de gravedad , aunque algunos funcionarios sufrieron golpes contusos.

No hubo detenidos , a pesar de que el alcalde identificó a los agresores como "delincuentes".

Tensión máxima: El edil ha solicitado la intervención urgente del Ejército y el Gobierno Federal ante el riesgo de que la situación escale a una tragedia mayor.

Con datos de El Financiero, El Siglo de Torreón e Infobae.

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