Yapacaní: Inundaciones afectan a 60 comunidades y 15 familias serán evacuadas

Las intensas lluvias registradas en Yapacaní provocaron inundaciones y el desborde de ríos que afectan a 60 comunidades del municipio. El alcalde de este municipio, Juan Carlos Valle, informó que se prepara una brigada de rescate para evacuar a 15 familias que quedaron atrapadas por el agua.

Valle confirmó este martes que las precipitaciones de las últimas horas provocaron el ascenso de los niveles del agua y el desborde de ríos, afectando comunidades y extensas zonas de cultivo, principalmente de soya y arroz.

“Hemos activado el COEM. Anoche rescatamos a dos personas de la tercera edad en Faja Norte. Hoy está partiendo una brigada de rescatistas y ambulancias porque tenemos el reporte de 15 familias atrapadas que requieren ser evacuadas, ya que sus viviendas han sido rebasadas por el agua”, explicó la autoridad edil.

Valle señaló que los equipos municipales ingresarán a las zonas más comprometidas para asistir a las familias aisladas y trasladarlas a puntos seguros. Asimismo, indicó que se realizará una evaluación de daños agrícolas una vez que bajen los niveles de inundación, debido al riesgo de pérdidas cuantiosas en cultivos.

Falta de diésel complica las operaciones

El alcalde advirtió que los operativos de búsqueda y rescate enfrentan dificultades por la escasez de combustibles necesarios para el funcionamiento de las máquinas y quinarias.

“Necesitamos diésel para mover las maquinarias”, remarcó.

Las autoridades del COEM instaron a la población de las zonas ribereñas a tomar previsiones y mantenerse atenta a los comunicados oficiales de emergencia.

