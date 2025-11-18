Gobernación aguarda llegada del Presidente y alista declaratoria de desastre por la emergencia en Samaipata

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó que el presidente Rodrigo Paz llegará este martes al departamento, acompañado por los ministros de Defensa y de Obras Públicas, para evaluar los daños provocados por la mazamorra y las palizadas, en el municipio de Samaipata.

Camacho informó que se comunicó directamente con el presidente para trasladarle las necesidades urgentes, entre ellas el envío de maquinaria pesada para asistir a las comunidades más afectadas.

“La situación es grave. Hemos comunicado al presidente y sus ministros las necesidades; se necesita maquinaria pesada para poder ingresar a las comunidades”, señaló el gobernador cruceño.

La Gobernación prepara declaratoria de desastre

Desde la Gobernación se informó que se alista una declaratoria oficial de desastre, paso necesario para acceder a más recursos, según establece la normativa vigente.

“Se necesita más ayuda; hemos sacado un decreto de emergencia departamental que permite destinar recursos, pero esperamos que el municipio también se declare en desastre para generar más apoyo como Gobernación”, explicó Camacho.

