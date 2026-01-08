Productores advierten desabastecimiento de pollo y huevo en La Paz por bloqueos de la COB

Las carreteras bolivianas enfrentan hoy 19 puntos de bloqueo liderados por la COB (Central Obrera Boliviana), una medida que amenaza directamente la seguridad alimentaria del occidente del país. Omar Castro, presidente de la ANA (Asociación Nacional de Avicultores), advirtió que La Paz y El Alto sufrirán un severo desabastecimiento de pollo y huevo ante la imposibilidad de trasladar productos desde Santa Cruz y Cochabamba.

El sector avícola atraviesa una crisis crítica con pérdidas semanales estimadas en 15 millones de bolivianos debido a los cortes de ruta. Castro calificó la posición de la dirigencia sindical como "irracional e intransigente", señalando que estas medidas solo acentúan la caída de precios que ya sufrían desde antes de Navidad.

El representante de los avicultores también indicó que la falta de libre tránsito impide que el alimento y los insumos vitales lleguen a las granjas, poniendo en riesgo la continuidad de la producción nacional. Asimismo, instó al Gobierno a utilizar la fuerza pública para garantizar el derecho constitucional de circulación en todo el territorio.

Por su parte, el sector exportador representado por Cadex (Cámara de Exportadores de Santa Cruz) condena estas movilizaciones que perjudican la imagen país y la economía de las familias bolivianas. Rafael Riva, gerente técnico de la institución, informó que se pierden cerca de 10 millones de dólares diarios en productos que no pueden salir al mercado exterior.

En cuanto a la coyuntura del combustible, los gremios productivos coinciden en que el levantamiento de la subvención transparentó los precios y eliminó el mercado negro. Los sectores afectados denuncian que quienes hoy bloquean son aquellos que se beneficiaban de las distorsiones de precios previas a la actualización de costos.

Según los entrevistados, el panorama para los próximos días es desolador para el productor, quien se ve obligado a rematar su mercancía en las zonas de origen mientras las ciudades sufren escasez. Además coinciden respecto a que si las mesas de trabajo no logran frenar la intransigencia sindical, el sistema productivo podría enfrentar una quiebra masiva sin precedentes.

