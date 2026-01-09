La lucha a contrarreloj de una familia por superar el aneurisma cerebral de una madre

Dolly Paniagua Banegas, de 54 años, libra actualmente una batalla por su vida en la unidad de terapia intensiva del hospital San Juan de Dios. Un aneurisma cerebral le provocó un derrame el pasado 30 de diciembre, dejando a esta madre de familia en un estado de salud extremadamente crítico.

La paciente requiere con urgencia una intervención endovascular para detener el sangrado interno que pone en riesgo su existencia cada minuto que pasa. Aunque la cirugía estaba programada para el pasado lunes, la falta de recursos económicos ha postergado este procedimiento vital.

El costo total de la operación asciende a 45.000 bolivianos, destinados principalmente a la compra de catéteres, equipos Holter e insumos médicos externos. Debido a que el hospital público no cuenta con este material, la familia debe adquirirlo de forma particular para proceder con la intervención.

Sus cinco hijos, quienes han agotado todos sus ahorros, apelan desesperadamente a la solidaridad de la población para no perder a su madre. "Nuestros recursos ya no dan para más", confiesa una de sus hijas mientras relata el duro golpe que representa esta tragedia para su hogar.

Dolly es el sustento de su familia y se dedicaba a la limpieza de condominios para criar a su hijo menor que aún estaba a su cargo. Actualmente, los gastos diarios en recetas oscilan entre los 1.000 y 1.500 bolivianos, una cifra insostenible para la familia sin apoyo externo.

Gracias a la movilización en el programa "Que No Me Pierda", se han logrado recaudar más de 33.000 bolivianos hasta el momento. Sin embargo, todavía falta cubrir una brecha económica importante para asegurar el alquiler del quirófano y los suministros necesarios para salvarla.

Mira la programación en Red Uno Play