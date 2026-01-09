Tras el violento suceso que conmocionó al barrio El Molino la noche de este jueves, la Policía Boliviana emitió un informe técnico que esclarece las circunstancias en las que Mauricio Aramayo, hombre allegado al presidente Rodrigo Paz, fue interceptado por sicarios. El documento oficial detalla el despliegue de unidades especializadas y el procedimiento de emergencia que se activó tras los disparos.

La Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) fue la encargada de procesar la escena del crimen. En su comunicado, la Policía Boliviana cita textualmente:

“Personal de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) se constituyó al barrio El Molino, en la calle Domingo Paz, entre Ramón Rojas, con la finalidad de verificar un hecho con uso de armas de fuego, donde se reportó a una persona herida. La víctima fue evacuada por personal de Bomberos al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó sin signos vitales, confirmándose posteriormente su fallecimiento”.

El reporte añade un dato crucial sobre el grave atentado, señalando que la víctima no tuvo oportunidad de defensa debido a la precisión del ataque. Según la verificación inicial, el cuerpo de Aramayo “habría recibido dos impactos de proyectil, los cuales provocaron su deceso”.

Ante la gravedad, la Policía ha intensificado los rastrillajes y “continúa realizando los actos investigativos y operativos correspondientes, con el objetivo de identificar y dar con los autores del hecho”, concluye el informe.

Este informe oficial se suma a las fuertes declaraciones de la vocera presidencial, quien horas antes vinculó el asesinato con presuntas represalias por denuncias de corrupción en el Senasag; el caso se encuentra en investigación.

