TEMAS DE HOY:
Central Obrera Boliviana COB Asesinato Mauricio Aramayo Mauricio Aramayo

28ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Scaloni se refirió a la Finalissima ante España en marzo

Argentina y España se enfrentarán próximamente en Catar por la Finalissima, y el director técnico de la selección campeona del mundo se refirió a este atractivo duelo ante el combinado europeo. 

Martin Suarez Vargas

09/01/2026 18:49

Lionel Scaloni, DT de Argentina. Foto: Internet.
Argentina.

Escuchar esta nota

En diálogo con la AFA, Lionel Scaloni habló sobre lo que se le viene a la selección argentina: el partido por la Finalissima frente a España, programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Catar.

“A pesar de que vamos a jugar en contra, todos saben que tengo mi corazón en España por los años que vivo acá. Mi esposa es española. Si no gana Argentina y gana España, también estaré contento. Honestamente, la Finalissima es a cara de perro, pero estoy contento por el presente”, expresó el entrenador argentino.

El encuentro se disputará a las 14:00 y tendrá a la Albiceleste como defensora del título, luego de vencer por 3-0 a Italia en la edición anterior, disputada en el estadio de Wembley.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD