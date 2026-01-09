Scaloni se refirió a la Finalissima ante España en marzo

En diálogo con la AFA, Lionel Scaloni habló sobre lo que se le viene a la selección argentina: el partido por la Finalissima frente a España, programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Catar.

“A pesar de que vamos a jugar en contra, todos saben que tengo mi corazón en España por los años que vivo acá. Mi esposa es española. Si no gana Argentina y gana España, también estaré contento. Honestamente, la Finalissima es a cara de perro, pero estoy contento por el presente”, expresó el entrenador argentino.

El encuentro se disputará a las 14:00 y tendrá a la Albiceleste como defensora del título, luego de vencer por 3-0 a Italia en la edición anterior, disputada en el estadio de Wembley.

