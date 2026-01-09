TEMAS DE HOY:
Concluyó su naturalización: Máximo Mamani ya puede jugar para la Verde

El extremo, formado en las divisiones inferiores de Vélez, concluyó su trámite de naturalización y ya puede ser convocado por Óscar Villegas para integrar la selección boliviana.

Martin Suarez Vargas

09/01/2026 17:46

Máximo Mamani junto al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.
Bolivia.

Máximo Mamani ya es convocable a la selección boliviana de fútbol tras concluir los trámites de su nacionalización, según informó la Federación Boliviana de Fútbol la tarde de este viernes.

