Concluyó su naturalización: Máximo Mamani ya puede jugar para la Verde

El extremo, formado en las divisiones inferiores de Vélez, concluyó su trámite de naturalización y ya puede ser convocado por Óscar Villegas para integrar la selección boliviana.
09/01/2026 17:46
Máximo Mamani ya es convocable a la selección boliviana de fútbol tras concluir los trámites de su nacionalización, según informó la Federación Boliviana de Fútbol la tarde de este viernes.
