Realizan operativo en barrio Ferbo tras enfrentamiento violento y arrestan a tres personas

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, ejecuta un operativo en la zona norte de Santa Cruz, específicamente en el barrio Ferbo, tras un enfrentamiento registrado el día de Navidad que derivó en la agresión de un vecino con un arma blanca.

De acuerdo con el reporte preliminar, hasta el momento se intervinieron tres domicilios y se arrestó a tres personas. Algunos de los aprehendidos fueron identificados con vestimenta de diferentes equipos locales, un elemento que forma parte de la investigación.

El operativo movilizó más de 10 patrullas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y otras reparticiones policiales, con el objetivo de garantizar el orden público y prevenir nuevos incidentes en la zona.

Vecinos del sector denunciaron de manera reiterada enfrentamientos entre pandillas y barras bravas, hechos que habrían generado temor constante y daños materiales, entre ellos destrozos a vehículos y viviendas.

Las autoridades informaron que en las próximas horas los detenidos serán trasladados a dependencias policiales para continuar con las investigaciones. Se aguarda un informe oficial con mayores detalles sobre el operativo y la situación legal de los implicados.

Mira la programación en Red Uno Play