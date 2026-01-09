Salió a festejar Año Nuevo y no volvió: hallan sin vida a joven desaparecido

Tras varios días de intensa búsqueda, personal de Bomberos halló este viernes el cuerpo sin vida de Josué Omar Peñaranda, un joven de 28 años que estaba reportado como desaparecido desde el 1 de enero, luego de salir a celebrar Año Nuevo.

El hallazgo se produjo en un barranco ubicado entre Ciudad Satélite y la ciudad de La Paz. Tras el levantamiento legal del cadáver, efectivos de la Unidad de Homicidios de la Policía trasladaron el cuerpo a la morgue judicial para los estudios forenses correspondientes.

“Hablamos de Josué Omar Peñaranda, quien estaba reportado como desaparecido. Gracias a la solicitud de los familiares se activó la búsqueda desde el momento de su desaparición, registrada el 1 de enero”, informó el director de Bomberos, coronel Javier Morales.

La familia del joven había iniciado una campaña de búsqueda en redes sociales, solicitando apoyo ciudadano y participando en rastrillajes junto a las autoridades.

Según relató su madre, Josué salió de la casa de su esposa con la intención de dirigirse a la vivienda de ella, pero al no encontrarla, se quedó compartiendo los festejos de Año Nuevo con uno de sus primos. Tras despedirse y retirarse del lugar, no se volvió a tener noticias de él.

El cuerpo será entregado a sus familiares para que puedan brindarle cristiana sepultura, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

