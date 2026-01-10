TSE aprueba reglamentos clave para las Elecciones Subnacionales 2026

Las nuevas disposiciones del Órgano Electoral Plurinacional regulan la elaboración de estudios de opinión y la campaña electoral con el objetivo de garantizar transparencia y equidad.
09/01/2026 22:09
Escuchar esta nota
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó este viernes dos reglamentos clave que marcarán el desarrollo del proceso electoral subnacional de 2026, con el objetivo de garantizar transparencia, equidad y una participación ciudadana informada.
Las normas regulan, por un lado, la elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral y, por otro, la propaganda y campaña electoral en medios de comunicación y actos públicos, estableciendo reglas claras para actores políticos, empresas encuestadoras y medios de prensa.
El Reglamento para la Elaboración y Difusión de Estudios de Opinión fija criterios técnicos estrictos para encuestas preelectorales, boca de urna y conteo rápido, exigiendo registros previos, diseños muestrales científicos y la identificación clara de financiamiento y metodología.
La norma exige el registro de empresas, instituciones y medios hasta 30 días calendario después de la convocatoria electoral, además de fijar plazos específicos para la difusión de resultados, que solo podrán publicarse hasta el domingo previo a la jornada de votación, con el fin de evitar distorsiones en la intención de voto.
En paralelo, el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral regula la difusión de mensajes políticos desde 90 días antes de la elección en actos públicos y redes sociales, y 30 días antes en medios de comunicación tradicionales y digitales, hasta 72 horas antes del día de votación.
La norma enfatiza la identificación obligatoria de la propaganda pagada, el respeto a la equidad entre organizaciones políticas y la prohibición expresa de propaganda gubernamental que favorezca candidaturas durante el proceso electoral.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57