El pasaporte boliviano mejora su posición y gana fuerza en el ranking internacional

El pasaporte de Bolivia registró un avance en el ranking global de documentos de viaje y alcanzó el puesto 58 entre los más poderosos del mundo en 2026, de acuerdo con el informe más reciente del Henley Passport Index.

Este indicador internacional evalúa la fortaleza de los pasaportes según la cantidad de países a los que sus ciudadanos pueden ingresar sin necesidad de tramitar una visa previa. Cuantos más destinos estén disponibles, mayor es la posición del documento en el ranking.

Actualmente, los ciudadanos bolivianos pueden viajar sin visa a 77 países y territorios alrededor del mundo, lo que ha contribuido al avance del país en la clasificación.

Bolivia mejora respecto a años anteriores

En 2025, el pasaporte boliviano se encontraba entre los más débiles de Sudamérica, ocupando aproximadamente entre los puestos 62 y 67 a nivel mundial, según evaluaciones de distintos índices de movilidad internacional.

En ese momento, los ciudadanos bolivianos podían ingresar sin visa o con visa al arribo a cerca de 78 a 80 destinos, de casi 200 países evaluados.

El ascenso registrado en el ranking refleja una mejora gradual en la movilidad internacional de los bolivianos, impulsada por acuerdos migratorios y facilidades de ingreso en distintos destinos.

Qué mide el Henley Passport Index

El Henley Passport Index es uno de los estudios más reconocidos a nivel mundial para evaluar la fortaleza de los pasaportes.

El índice se elabora con datos de la International Air Transport Association (IATA) y analiza el acceso de los ciudadanos a distintos países sin necesidad de trámites migratorios previos.

Para elaborar el ranking se consideran:

199 pasaportes de todo el mundo

227 destinos internacionales

La posición final depende del número de países a los que los ciudadanos pueden viajar sin visa o con facilidades migratorias, lo que refleja el nivel de acuerdos internacionales y la apertura diplomática de cada nación.

