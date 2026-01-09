Guía rápida: Todo lo que debes saber para inscribir a tu hijo este 2026

El Ministerio de Educación, emitió este viernes un comunicado respecto a excepción en la inscripción para niños que ingresarán al nivel inicial.

Esta medida surge como una respuesta directa a las preocupaciones de padres de familia, que ya habían organizado su logística escolar antes del cambio normativo. La disposición permite que, por esta gestión, los niños que cumplan 4 años hasta el 30 de junio puedan ingresar al primer año de Nivel Inicial.

No obstante, las autoridades enfatizan que esta apertura es excepcional y extraordinaria, diseñada únicamente para evitar el perjuicio administrativo causado por la comunicación tardía de la Resolución Ministerial 0001/2026.

Para hacer efectiva la inscripción, el Ministerio ha introducido una nueva figura de responsabilidad: los padres deberán suscribir un compromiso formal con la unidad educativa. Este documento certifica que el tutor asume la responsabilidad total sobre los posibles efectos de una escolarización prematura, la cual, según informes técnicos y científicos, podría no estar alineada con el desarrollo neurológico y socioemocional del menor.

Con este paso, se busca que la decisión sea informada y consciente, mientras se prepara el terreno para que en 2027 se aplique rigurosamente el requisito de edad cumplida al 31 de diciembre.

Guía rápida

¿Cuál es la nueva edad permitida?: Pueden inscribirse niños que cumplan 4 años hasta el 30 de junio de 2026.

¿Por qué cambió la norma?: Se atendieron los reclamos de padres por una comunicación tardía de la disposición original.

Requisito indispensable: Los padres deben firmar un compromiso con la unidad educativa asumiendo la responsabilidad de la escolarización prematura.

Fundamento técnico: El Ministerio advierte que adelantar la escuela puede afectar el desarrollo neurológico y socioemocional.

Futuras gestiones: En 2027, la edad de ingreso será de 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

