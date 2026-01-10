Tras ser aprehendido, Edgar Montaño fue trasladado hasta La Paz

El exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, permanecía bajo estricta custodia policial en la carceleta del aeropuerto de Viru Viru. Las imágenes captadas en el lugar mostraron a la exautoridad aguardando el vuelo oficial que lo trasladaría de Santa Cruz a la ciudad de La Paz, es así que finalmente la exautoridad partió hacia la sede de gobierno aproximadamente a las 21:00 de este viernes.

El Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que la aprehensión responde a graves acusaciones por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Según el informe oficial, también se le atribuye el delito de incumplimiento de deberes en el ejercicio de sus funciones.

El eje central de la investigación apunta a presuntas irregularidades financieras en la construcción de la carretera de doble vía Cochabamba – Santa Cruz. La denuncia específica señala un daño económico al Estado que asciende a los $us 2.491.000 millones en el sector estratégico de El Sillar.

Tras su arribo a la sede de Gobierno, Montaño será entregado de inmediato a las autoridades del Ministerio Público. Allí deberá prestar su declaración informativa para esclarecer su responsabilidad en los contratos cuestionados por la actual administración.

El operativo de traslado se desarrolla bajo un fuerte despliegue de seguridad para garantizar la integridad del investigado y el cumplimiento de los plazos procesales. Este caso marca un hito en las investigaciones sobre corrupción pública vinculadas a proyectos de infraestructura de gran envergadura.

