Mesas técnicas concluyen con propuestas para reglamentar el DS 5503

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, destacó este viernes la predisposición al diálogo demostrada por más de 100 sectores que participaron en las mesas técnicas instaladas por el Gobierno, en las que se abordaron los principales puntos del Decreto Supremo 5503, norma que mantiene movilizada a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).

Las declaraciones del ministro Aramayo fueron emitidas antes de dar lectura a la las conclusiones de las seis mesas de trabajo que se realizaron en días pasados en el recinto ferial de Chuquiago Marka.

Aramayo informó que el proceso de diálogo permitió alcanzar resultados importantes, no solo en relación con el contenido del decreto, sino también en la identificación de aspectos que deberán ser incorporados en su reglamentación y, en algunos casos, en normativa complementaria.

“Hemos arribado a resultados importantes. Todo lo que se ha recogido en el proceso del diálogo no solo tiene que ver con los contenidos del DS 5503, sino que nos ha permitido identificar un conjunto de elementos que deberán formar parte de la reglamentación del decreto y, en otros casos, darán lugar a normativa complementaria”, señaló la autoridad.

Añadió que varios de los contenidos identificados en este proceso deberán ser traducidos en políticas públicas y que los aportes recogidos en las seis mesas técnicas serán considerados en la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social 20226-2030.

El canciller resaltó que estos avances son resultado de un trabajo técnico y participativo con los distintos sectores, en un contexto marcado por las movilizaciones convocadas por la COB en rechazo a la normativa.

Por su parte, el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, destacó la participación de los sectores que aportaron sugerencias para ser incorporadas en la normativa, tomando en cuenta que en casi todas las mesas se analizaron los 121 artículos del DS 5503.

Las mesas técnicas se organizaron en seis ejes: Reforma del Estado, Recursos Naturales, Sostenibilidad Energética, Régimen Tributario, Seguridad Alimentaria y Estabilidad Laboral.

