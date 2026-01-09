Tras riesgo eminente, ponen en resguardo a Huarachi, exejecutivo de la COB

El Ministerio de Gobierno en un comunicado informó sobre el traslado de Juan Carlos Huarachi Quispe, exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), por un riesgo inminente de su seguridad.

La dirección de régimen penitenciario informó que a las 22:00 horas en la jornada del jueves 08 de enero, Huarachi fue trasladado por su seguridad porque corría peligro su vida.

“Según reportes e informes de seguridad penitenciaria, que advertían la existencia de un riesgo inminente contra su integridad física y la integridad del señor Huarachi, debido a que otros privados de libertad habrían planificado agredirlo físicamente y atentar contra su vida”.

En el comunicado no indica a qué centro penitenciario se lo trasladó, pero fuentes cercanas a la policía anunciaron que fue al municipio de Viacha, a la cárcel de Chonchocoro.

Huarachi fue aprehendido el pasado 17 de noviembre de 2025 y es investigado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y concusión.

