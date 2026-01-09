TEMAS DE HOY:
Nacionales

COB rompe el diálogo con el Gobierno que debía tratar el DS 5503

En puertas de la Casa Grande del Pueblo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo mencionó que no se llego a un acuerdo en torno al Decreto Supremo 5503.

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 19:07

Foto: Mario Argollo COB (Captura de video)
La Paz

En puertas de la Casa Grande del Pueblo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo mencionó que no se llego a un acuerdo en torno al Decreto Supremo 5503.

La dirigencia de la COB abandonó las instalaciones del poder ejecutivo para realizar reuniones internas. 

 

