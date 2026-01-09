En puertas de la Casa Grande del Pueblo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo mencionó que no se llego a un acuerdo en torno al Decreto Supremo 5503.
09/01/2026 19:07
En puertas de la Casa Grande del Pueblo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo mencionó que no se llego a un acuerdo en torno al Decreto Supremo 5503.
La dirigencia de la COB abandonó las instalaciones del poder ejecutivo para realizar reuniones internas.
