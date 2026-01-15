TEMAS DE HOY:
Política

Proyecto de ley que busca sancionar bloqueos será analizado por comisión

La propuesta, impulsada por la senadora Claudia Mallón, será evaluada de forma conjunta por sectores sociales y económicos.

Juan Marcelo Gonzáles

15/01/2026 13:29

Foto: Bloqueo de carreteras Bolivia (Archivo internet)
La Paz

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por más de dos tercios remitir a una comisión integrada el proyecto de ley que plantea sancionar el bloqueo de caminos. La norma fue impulsada por la senadora Claudia Mallón, quien propuso establecer un marco legal frente a las medidas de presión que afectan la libre circulación y la actividad económica en el país.

La comisión integrada estará conformada por representantes de sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), empresarios, organizaciones agropecuarias y otros actores sociales, quienes analizarán la propuesta de manera conjunta, conforme al procedimiento legislativo vigente.

“La idea no es imponer, sino más bien una ley que sea trabajada siempre pensando en el bien mayor, que es nuestro país. Los constantes bloqueos hacen que Bolivia sea un país inseguro (…) estamos cansados de los bloqueos”, afirmó Mallón. “La ley es para acatar por todos, sin privilegios”.

 

 

La decisión se ampara en el artículo 55 del Compendio Normativo del Senado, que permite a su Presidencia proponer que dos o más comisiones trabajen de forma conjunta cuando un tema requiere análisis especializado por su urgencia o relevancia nacional.

Con el paso a comisión integrada, el proyecto será sometido a evaluación técnica y jurídica, antes de regresar al Pleno para su debate definitivo.

 

