Rodrigo Paz: "Todos tienen derecho a protestar, pero no se permitirá uso de explosivos en movilizaciones"

El presidente Rodrigo Paz afirmó este jueves que todos los ciudadanos tienen derecho a protestar y reclamar, en el marco de la Constitución, pero advirtió que quienes utilicen explosivos, como “cachorros de dinamita”, poniendo en riesgo la vida de otras personas serán procesados y enviados a la cárcel.

“En futuras movilizaciones, el que use cachorro de dinamita y ponga en riesgo la vida de un boliviano se va a ir a la cárcel. Todo el mundo tiene derecho a protestar y a reclamar. Eso es constitucional. Pero no se puede poner en riesgo a la gente”, señaló el mandatario, al subrayar que las movilizaciones deben desarrollarse de manera pacífica y sin generar daño a terceros.

Paz destacó que esta medida busca proteger a la ciudadanía y fortalecer la cultura del diálogo y la confianza entre bolivianos, evitando que actos violentos pongan en riesgo la estabilidad social y económica del país.

Confianza internacional y apoyo económico

El presidente también informó sobre el fortalecimiento de la confianza internacional en Bolivia. Según sus declaraciones, en 2024 la inversión extranjera alcanzó los 240 millones de dólares, mientras que en 2025 se redujo a 140 millones debido a que el país era percibido como “bloqueador”.

“No se puede prohibir protestar, pero tampoco hacernos daño entre bolivianos. Si damos señales de que Bolivia es un país viable, que respeta la protesta pacífica, ya han llegado 4.500 millones de dólares con el BID y con la CAF cerca de 3.100 millones. Solo dos instituciones pondrán más de 7.600 millones en Bolivia”, explicó Paz.

El mandatario señaló que estos recursos están destinados a inversión y desarrollo, y no al uso libre, lo que refuerza la necesidad de mantener un clima de estabilidad y diálogo. Asimismo, resaltó los avances del gobierno en sus primeras nueve semanas de gestión, incluyendo la lucha contra la corrupción y la consolidación de medidas económicas que fomenten la confianza en el país.

“Tenemos un destino muy prometedor si seguimos construyendo con diálogo y confianza. Nuestra prioridad es generar pasos sólidos para consolidar este camino”, enfatizó el presidente.

Las declaraciones del presidente fueron vertidas tras participar en un acto conmemorativo por los 45 años de la masacre de la calle Harrington, ocurrido el 15 de enero de 1981, durante la dictadura de Luis García Meza. El homenaje tuvo lugar en el cementerio general de La Paz, donde están enterrados los ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) que fueron torturados y asesinados en ese hecho.

Mira la programación en Red Uno Play