El presidente Rodrigo Paz participó este jueves en un acto conmemorativo por los 45 años de la masacre de la calle Harrington, ocurrido el 15 de enero de 1981, durante la dictadura de Luis García Meza. El homenaje tuvo lugar en el cementerio general de La Paz, donde están enterrados los ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) que fueron torturados y asesinados en ese hecho.

“Bolivia es la patria que no nos abandona; no abandonemos a la patria. Porque si la abandonamos, es olvidarnos de los mártires de la calle Harrington y de tantas familias que lucharon por el país”, expresó el mandatario.

Memoria y democracia

El acto estuvo acompañado por dirigentes del MIR, vecinos, militantes y familiares de los fallecidos, quienes rindieron tributo a los hombres que, según recordaron, dieron su vida en defensa de la democracia.

Los ocho dirigentes asesinados fueron:

Artemio Camargo Crespo

José Reyes Carvajal

Ricardo Navarro Mogro

Ramiro Velasco Arce

Arcil Menacho Loayza

Jorge Baldivieso Menacho

José Luis Suárez

Bonifacio Barrón

La masacre de la calle Harrington es considerada uno de los crímenes políticos más graves del periodo dictatorial en Bolivia. Los dirigentes fueron capturados mientras se encontraban en una reunión y ejecutados extrajudicialmente.

