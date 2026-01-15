TEMAS DE HOY:
Nacionales

Presidente Paz homenajea a los mártires de la calle Harrington

El presidente participó en el acto conmemorativo en el cementerio general de La Paz, acompañado por familiares, militantes y vecinos.

Juan Marcelo Gonzáles

15/01/2026 11:09

Foto: Rodrigo Paz en Homenaje de la calle Harrington
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz participó este jueves en un acto conmemorativo por los 45 años de la masacre de la calle Harrington, ocurrido el 15 de enero de 1981, durante la dictadura de Luis García Meza. El homenaje tuvo lugar en el cementerio general de La Paz, donde están enterrados los ocho dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) que fueron torturados y asesinados en ese hecho.

“Bolivia es la patria que no nos abandona; no abandonemos a la patria. Porque si la abandonamos, es olvidarnos de los mártires de la calle Harrington y de tantas familias que lucharon por el país”, expresó el mandatario.

 

Memoria y democracia

El acto estuvo acompañado por dirigentes del MIR, vecinos, militantes y familiares de los fallecidos, quienes rindieron tributo a los hombres que, según recordaron, dieron su vida en defensa de la democracia.

Los ocho dirigentes asesinados fueron:

  • Artemio Camargo Crespo

  • José Reyes Carvajal

  • Ricardo Navarro Mogro

  • Ramiro Velasco Arce

  • Arcil Menacho Loayza

  • Jorge Baldivieso Menacho

  • José Luis Suárez

  • Bonifacio Barrón

La masacre de la calle Harrington es considerada uno de los crímenes políticos más graves del periodo dictatorial en Bolivia. Los dirigentes fueron capturados mientras se encontraban en una reunión y ejecutados extrajudicialmente.

