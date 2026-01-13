En el marco de la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la reunión con autoridades de Gobierno, el presidente Rodrigo Paz pronunció un discurso marcado por la emotividad y la firmeza política, al recordar a su amigo Mauricio Aramayo, asesinado en los últimos días.

Paz aseguró que se trata de un hecho sin precedentes y vinculó directamente el crimen con la corrupción.

“Es la primera vez en la historia que tenemos un muerto por la corrupción. Era un amigo mío y le dijo no a esos corruptos que le ofrecieron recursos para tomar decisiones. Esa es una guerra que le vamos a meter a estos carajos, perdón la expresión”, declaró el mandatario.

El jefe de Estado afirmó que su Gobierno asumirá una lucha tajante y directa contra la corrupción, asegurando que este flagelo no puede frenar el desarrollo del país.

“La corrupción no le puede ganar a Bolivia. Hoy es uno de esos días en los que tenemos que reafirmar la fe en la patria. Bolivia merece desarrollo, pero un desarrollo honesto”, manifestó.

Investigación en reserva

La investigación por la muerte de Mauricio Aramayo fue declarada en reserva. El caso se abrió de oficio por el Ministerio Público y la Policía Nacional, que ya recolectaron pruebas e indicios del asesinato.

De acuerdo con información preliminar, el joven dirigente había asistido la noche del jueves a una reunión política y posteriormente se dirigía a su domicilio, en el barrio La Loma, en la ciudad de Tarija.

En la intersección de la avenida Domingo Paz y la calle Ramón Rojas, una motocicleta con dos ocupantes se acercó a Aramayo y uno de ellos le disparó a quemarropa.

La justicia ordinaria determinó la detención preventiva por seis meses para los dos principales sospechosos del crimen. Ambos fueron trasladados durante la noche al penal de Morros Blancos, en Tarija, mientras continúan las investigaciones.

Imagen RR.SS.

