Impactantes imágenes: chofer sale volando de un taxi tras caer 15 metros en Alto Llojeta

Imágenes altamente sensibles se viralizaron en redes sociales tras registrar un grave accidente de tránsito ocurrido en la zona de Alto Llojeta, en la ciudad de La Paz.

Las cámaras de vigilancia muestran el instante en que un taxi se embarranca cerca de 15 metros, perdiendo el control y cayendo por una pendiente. En la secuencia se observa cómo el chofer sale expulsado por una de las ventanas, impactando violentamente contra el suelo.

De acuerdo con el informe policial, tras el accidente el conductor quedó tendido y fue auxiliado por vecinos del lugar, quienes lo trasladaron a un centro médico. Sin embargo, hasta el momento no se conoce su paradero ni el hospital donde estaría internado.

“Queremos dar con el propietario o conductor del vehículo, quien aparentemente fue ayudado por particulares tras el hecho”, señaló personal policial de La Paz.

La Policía pidió a los vecinos y testigos que puedan brindar información que permita ubicar al conductor, mientras que el motorizado fue remolcado y trasladado a una posta policial para las investigaciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play