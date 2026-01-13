“Quiero que mi familia se sienta orgullosa”: jóvenes acampan para ingresar al Servicio Militar

Desde tempranas horas de este martes, decenas de jóvenes, acompañados en muchos casos por sus padres, formaron largas filas en puertas de cuarteles militares de todo el país para iniciar el proceso de inscripción al Servicio Militar 2026.

La alta demanda ha obligado a varios postulantes a pasar la noche en el lugar, utilizando carpas, frazadas y colchones, con la esperanza de asegurar uno de los cupos disponibles.

Mientras esperan el inicio oficial de la recepción de documentos, los jóvenes comparten las razones que los motivan a vestir el uniforme verde olivo. Para muchos, el principal impulso es el orgullo familiar y el deseo de superación personal.

“Estoy haciendo fila por el orgullo de mi familia. También quiero que me destinen a otros departamentos, conocer lugares como Santa Cruz o Pando”, contó uno de los postulantes.

Una gran parte de los aspirantes manifestó su interés en ser destinado a regiones distintas a su lugar de residencia, con el objetivo de conocer el país y adquirir nuevas experiencias.

Padres: “Es una escuela de vida”

Los padres que acompañan a sus hijos aseguran que el servicio militar es una oportunidad para formar carácter, disciplina y valores.

“Queremos que se forme moralmente, que regrese con la mente clara y con disciplina para que luego continúe sus estudios”, expresó una madre mientras aguardaba en la fila.

Requisitos para la inscripción

El Ministerio de Defensa recordó los requisitos oficiales para acceder al Servicio Militar:

Tener entre 18 y 22 años

Cédula de identidad vigente

Certificado de nacimiento original

Certificado de grupo sanguíneo

Número de cuenta en el Banco Unión

Aprobación del examen médico oficial

La revisión médica es considerada el filtro más importante del proceso, ya que define la aptitud del postulante para su admisión.

Beneficios del Servicio Militar

Además del cumplimiento del deber cívico, los conscriptos acceden a diversos beneficios académicos y personales, entre ellos:

Cursos de capacitación técnica

Opción de postulación a becas de estudio

Permiso especial de 10 días

Formación en disciplina y entrenamiento militar

Los detalles completos del proceso de inscripción están disponibles en el sitio oficial del Ministerio de Defensa: www.mindef.gob.bo.

