TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Infanticidio de Yuvinca Joyero desaparecido en Cochabamba

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Murió aplastado por el bus que reparaba: tragedia en la vía Cochabamba–Oruro

El vehículo se puso en movimiento mientras el joven realizaba refacciones debajo del motorizado. Murió de forma instantánea.

Silvia Sanchez

13/01/2026 13:07

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hecho trágico enluta al transporte interdepartamental. El ayudante de una flota perdió la vida tras ser atropellado por el mismo bus en el que trabajaba, en la carretera que une Cochabamba con Oruro, a la altura de la localidad de Japo Kasa.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo presentó desperfectos mecánicos durante el trayecto, por lo que el conductor decidió detenerse para realizar reparaciones. Mientras el joven se encontraba debajo del motorizado, el bus comenzó a moverse repentinamente y lo arrolló.

El impacto fue fatal y la víctima falleció en el lugar. Personal policial fue alertado del hecho y se constituyó en la zona para realizar el levantamiento legal del cadáver.

El caso ya es de conocimiento del Ministerio Público y se investigan las causas exactas del accidente, además de posibles responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD