Un hecho trágico enluta al transporte interdepartamental. El ayudante de una flota perdió la vida tras ser atropellado por el mismo bus en el que trabajaba, en la carretera que une Cochabamba con Oruro, a la altura de la localidad de Japo Kasa.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo presentó desperfectos mecánicos durante el trayecto, por lo que el conductor decidió detenerse para realizar reparaciones. Mientras el joven se encontraba debajo del motorizado, el bus comenzó a moverse repentinamente y lo arrolló.

El impacto fue fatal y la víctima falleció en el lugar. Personal policial fue alertado del hecho y se constituyó en la zona para realizar el levantamiento legal del cadáver.

El caso ya es de conocimiento del Ministerio Público y se investigan las causas exactas del accidente, además de posibles responsabilidades.

