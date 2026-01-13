Dos pintores resultaron intoxicados mientras trabajaban en un departamento en Obrajes, La Paz

Dos jóvenes quedaron inconscientes por inhalación de gases mientras pintaban un departamento. Bomberos y personal de salud llegaron rápidamente para trasladarlos al hospital.
13/01/2026 10:17

La tarde de este lunes se vivió un momento de alarma en la zona de Obrajes, calle 3 entre avenidas Hernando Siles y 14 de Septiembre, cuando dos pintores, de 20 y 25 años, resultaron intoxicados mientras llevaban a cabo su trabajo en un departamento.
Según reportó Bomberos de Santa Bárbara, ambos jóvenes quedaron tendidos en el piso, sin responder a estímulos verbales. La intoxicación se habría producido por gases acumulados durante la pintura.
El personal de emergencia llegó equipado con respiradores especiales para atmósferas contaminadas y evaluó la situación de manera inmediata. Las víctimas fueron trasladadas: una en la ambulancia de Bomberos de la Policía y la otra en una ambulancia particular, rumbo al complejo hospitalario de Miraflores.
Las autoridades recuerdan la importancia de usar equipo de protección y ventilar correctamente los espacios cerrados durante trabajos con pinturas o químicos.
