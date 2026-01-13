TEMAS DE HOY:
Joyero desaparecido en Cochabamba ataque a niña Robo a un librecambista

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Dos pintores resultaron intoxicados mientras trabajaban en un departamento en Obrajes, La Paz

Dos jóvenes quedaron inconscientes por inhalación de gases mientras pintaban un departamento. Bomberos y personal de salud llegaron rápidamente para trasladarlos al hospital.

Silvia Sanchez

13/01/2026 10:17

Foto RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La tarde de este lunes se vivió un momento de alarma en la zona de Obrajes, calle 3 entre avenidas Hernando Siles y 14 de Septiembre, cuando dos pintores, de 20 y 25 años, resultaron intoxicados mientras llevaban a cabo su trabajo en un departamento.

Según reportó Bomberos de Santa Bárbara, ambos jóvenes quedaron tendidos en el piso, sin responder a estímulos verbales. La intoxicación se habría producido por gases acumulados durante la pintura.

El personal de emergencia llegó equipado con respiradores especiales para atmósferas contaminadas y evaluó la situación de manera inmediata. Las víctimas fueron trasladadas: una en la ambulancia de Bomberos de la Policía y la otra en una ambulancia particular, rumbo al complejo hospitalario de Miraflores.

Las autoridades recuerdan la importancia de usar equipo de protección y ventilar correctamente los espacios cerrados durante trabajos con pinturas o químicos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD