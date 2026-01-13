De horror: declararon muerta a una joven y apareció con vida dentro de un ataúd

El nombre de Timesha Beauchamp quedó marcado como uno de los casos más impactantes de negligencia médica en Estados Unidos. La joven fue declarada muerta por paramédicos en 2020, pero apareció con vida dentro de una funeraria, en un hecho que conmocionó a Michigan y al país entero.

Tras más de cinco años de proceso judicial, la ciudad de Southfield acordó en diciembre de 2025 pagar 3,25 millones de dólares a la familia de la joven, en concepto de indemnización por el error médico que, meses después, terminó costándole la vida.

Aunque el acuerdo no revierte la tragedia, los abogados de la familia señalaron que representa un paso importante para cerrar el caso y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

¿Qué fue lo que ocurrió?

La mañana del 23 de agosto de 2020, Timesha, de 20 años, quien padecía parálisis cerebral, sufrió una convulsión y problemas respiratorios en su domicilio. Su madre llamó de inmediato al 911.

Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 30 minutos. Posteriormente, tras una consulta telefónica con un médico de emergencias y basándose en los reportes del personal en el lugar, la joven fue declarada muerta.

El cuerpo fue colocado en una bolsa para cadáveres y trasladado a la funeraria James H. Cole, en Detroit. Sin embargo, cuando un empleado se disponía a iniciar el proceso de embalsamamiento, abrió la bolsa y descubrió que Timesha estaba respirando y tenía los ojos abiertos.

Un error que le costó la vida

La joven fue trasladada de emergencia a un hospital y conectada a soporte vital. No obstante, el tiempo sin atención adecuada provocó un daño cerebral hipóxico severo, producto de la falta prolongada de oxígeno.

Tras casi dos meses de lucha, Timesha Beauchamp falleció en octubre de 2020, en el Hospital Infantil de Michigan, pocos días después de que su familia presentara formalmente una demanda contra la ciudad y el personal involucrado.

El cierre judicial

El proceso legal fue largo y complejo. La ciudad de Southfield defendió su actuación alegando las dificultades extremas que se vivían durante la pandemia del covid-19.

Finalmente, el Consejo Municipal optó por llegar a un acuerdo extrajudicial. La portavoz de la ciudad, Janell Hearns, afirmó que, si bien ninguna compensación puede aliviar el dolor de la familia, esperan que este acuerdo permita avanzar.

Para los familiares, el fallo representa un cierre “agridulce” ante una tragedia que nunca debió ocurrir.

