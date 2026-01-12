Tragedia en el Caribe: turista muere tras ataque de tiburón

Una turista estadounidense falleció tras ser atacada por un tiburón en la playa Dorsch, ubicada en la costa occidental de St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

La víctima, identificada como Arlene Lillis, de 56 años, perdió un brazo en el ataque y fue trasladada a un hospital local, donde murió a causa de las graves heridas, según informaron las autoridades locales.

El incidente, ocurrido el jueves 8 de enero, movilizó a bomberos, unidades marinas y personal médico. Un turista estadounidense, enfermero de profesión, intervino de manera crucial en los primeros minutos para sacar a Lillis del agua, enfrentándose a la situación pese al peligro y la magnitud de la herida, según reportes de NBC News.

Las autoridades indicaron que los ataques de tiburón son extremadamente raros en la región. De acuerdo con el International Shark Attack File, solo se han registrado cuatro ataques no provocados en las Islas Vírgenes estadounidenses en más de dos siglos, lo que convierte este suceso en un hecho inusual.

El gobierno local anunció que revisará los protocolos de seguridad en playas y hoteles, reforzará la señalización preventiva y continuará con la investigación para determinar la especie de tiburón involucrada.

Arlene Lillis, residente de Detroit Lakes, Minnesota, era visitante frecuente de St. Croix, donde tenía una propiedad. Vecinos la describieron como amante del mar, el senderismo y los animales.

