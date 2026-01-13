¡Horror! Hombre mató a su esposa golpeándola en la cabeza y posteriormente la apuñaló

Un terrible hecho se suscitó este lunes por la mañana en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, Argentina, cuando Analía Colomer (52) fue atacada brutalmente en su propio domicilio.

Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a la Policía. Al ingresar a la propiedad los efectivos policiales se encontraron con una escena de terror, el cuerpo sin vida de la mujer, presentaba múltiples traumatismos craneales y heridas de arma blanca, estaba cerca de la entrada principal.

Según el medio TN, las primeras investigaciones, el agresor, identificado como José María García (54), arribó a la vivienda cerca de las 9:00 horas. Tras iniciar una disputa verbal, la violencia escaló rápidamente; García habría utilizado un palo para golpear a la mujer en la cabeza y posteriormente un cuchillo de carnicero para apuñalarla en diversas partes del cuerpo.

Según testigos de la zona indicaron que el hombre solía frecuentar la casa y que ya existían antecedentes de violencia de género previos al desenlace fatal.

Tras cometer el crimen, el atacante intentó autolesionarse. Los agentes lo localizaron sumergido en la pileta del domicilio, con un cable sujeto al cuello y atado a una estructura metálica. Tras realizarle maniobras de reanimación, fue trasladado de urgencia al Hospital, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El caso se encuentra en investigación como femicidio seguido de tentativa de suicidio. En el lugar trabajaron peritos forenses y personal de Trata de Personas, quienes secuestraron el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque para integrarla a la evidencia del caso.

