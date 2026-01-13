TEMAS DE HOY:
Niño es rescatado ACCIDENTE EN LA BIOCEÁNICA Infanticidio de Yuvinca

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Horror! Hombre mató a su esposa golpeándola en la cabeza y posteriormente la apuñaló

La mujer recibió varios golpes en la cabeza y puñaladas en distintas partes del cuerpo. El agresor fue hallado por la policía en el fondo de una piscina y permanece internado bajo custodia.

Red Uno de Bolivia

12/01/2026 20:08

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

Un terrible hecho se suscitó este lunes por la mañana en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, Argentina, cuando Analía Colomer (52) fue atacada brutalmente en su propio domicilio.

Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a la Policía. Al ingresar a la propiedad los efectivos policiales se encontraron con una escena de terror, el cuerpo sin vida de la mujer, presentaba múltiples traumatismos craneales y heridas de arma blanca, estaba cerca de la entrada principal.

Según el medio TN, las primeras investigaciones, el agresor, identificado como José María García (54), arribó a la vivienda cerca de las 9:00 horas. Tras iniciar una disputa verbal, la violencia escaló rápidamente; García habría utilizado un palo para golpear a la mujer en la cabeza y posteriormente un cuchillo de carnicero para apuñalarla en diversas partes del cuerpo.

Según testigos de la zona indicaron que el hombre solía frecuentar la casa y que ya existían antecedentes de violencia de género previos al desenlace fatal.

Tras cometer el crimen, el atacante intentó autolesionarse. Los agentes lo localizaron sumergido en la pileta del domicilio, con un cable sujeto al cuello y atado a una estructura metálica. Tras realizarle maniobras de reanimación, fue trasladado de urgencia al Hospital, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El caso se encuentra en investigación como femicidio seguido de tentativa de suicidio. En el lugar trabajaron peritos forenses y personal de Trata de Personas, quienes secuestraron el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque para integrarla a la evidencia del caso.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD