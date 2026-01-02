¡Horror en Santa Cruz! Esto es lo que se sabe del sujeto que asesinó a su madre y a su hermano

Un escenario de horror se registró la mañana de este viernes en el municipio de Saavedra, Santa Cruz, donde un hombre acabó con la vida de su madre y de su hermano utilizando un machete.

El doble crimen ocurrió alrededor de las 09:00 a.m. en un domicilio de la avenida Santa Cruz, dejando a la vecindad y a los familiares en un estado de profunda consternación. El sospechoso fue capturado poco después por la Policía Boliviana tras un violento forcejeo en el que intentó herir a un oficial.

De acuerdo con testimonios de vecinos que presenciaron los instantes posteriores al ataque, el hallazgo de los cuerpos fue muy consternador.

"Entré a la casa y la señora ya estaba sin vida; al otro lado, el hermano también estaba en el piso y todo su cuerpo estaba morado", relató un testigo que intentó auxiliar a las víctimas.

Según las primeras indagaciones y versiones de los vecinos del lugar, el atacante portaba un machete, herramienta con la que se presume cometió los asesinatos y con la cual se abalanzó contra los policías que llegaron a la escena. "Si el policía no pone su mano hacia arriba, lo golpeaba en la cabeza", añadió el vecino.

Sobre el perfil del agresor, quienes lo conocen indicaron que el hombre se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol en el momento del crimen. Asimismo, señalaron que el sujeto estaría bajo tratamiento médico por problemas de salud mental, factor que será clave en las investigaciones periciales. La agresividad del individuo obligó a un despliegue policial inmediato para lograr reducirlo y evitar una tragedia mayor entre los transeúntes.

El presunto autor fue trasladado bajo estricta custodia a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Mineros, donde espera su imputación formal por los delitos de parricidio y homicidio. Mientras tanto, los cuerpos de la madre y el hijo fueron llevados a la morgue judicial de la ciudad de Santa Cruz para la autopsia de ley, en medio del llanto de familiares que exigen justicia por este lamentable hecho de sangre.

Mira la programación en Red Uno Play