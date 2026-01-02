VIDEO: Esto dijo Franklin Flores al ser trasladado a celdas de la Felcc

Este viernes, el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, fue trasladado bajo custodia policial a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz. Flores, quien había evadido a la justicia al incumplir la detención domiciliaria otorgada el pasado 2 de octubre, enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, vinculados principalmente a las irregularidades en la construcción de la planta procesadora de papa en El Alto durante la gestión 2022.

Al ser abordado por los medios de comunicación durante su ingreso a dependencias policiales, Flores intentó minimizar su evasión de la justicia asegurando que su comparecencia responde a un acto voluntario.

“Hemos venido voluntariamente a responder todo, hemos dado todos los informes a la justicia. Para nosotros es muy importante, tenemos todos los descargos correspondientes”, afirmó brevemente ante las cámaras mientras era escoltado por efectivos policiales.

Sus declaraciones contrastan con el reporte de las autoridades, quienes señalaron que Flores fue capturado tras un seguimiento de inteligencia al ser considerado prófugo.

La situación judicial de la familia Flores se ha complicado drásticamente en el último mes. Cabe recordar que el pasado 7 de diciembre, la justicia determinó la detención preventiva por cuatro meses en el penal de Obrajes para la esposa del exgerente, quien es investigada por presunto enriquecimiento ilícito y favorecimiento.

Con la captura del exgerente, el Ministerio Público espera esclarecer el destino de los fondos destinados a proyectos industriales que, según denuncias de vecinos en El Alto, permanecen inactivos y en estado de abandono.

Mira la programación en Red Uno Play