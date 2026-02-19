Pastor peruano afronta segunda audiencia cautelar por presunto estupro y violencia familiar

El pastor peruano Marco Antonio Núñez del Arco afronta este jueves su segunda audiencia de medidas cautelares en el piso 10 del Palacio de Justicia de Santa Cruz, en el marco del primer proceso que le abrió el Ministerio Público por los presuntos delitos de estupro y violencia familiar o doméstica.

La audiencia, que se desarrolla de manera virtual, fue instalada a las 15:00 y se aguarda la determinación de la autoridad jurisdiccional. Este nuevo acto procesal se circunscribe exclusivamente al caso de Vanessa H., de 29 años, quien ratificó su denuncia señalando que habría mantenido una relación con el pastor cuando ella tenía 16 años y él 36.

Actualmente, Núñez del Arco cumple detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, medida que fue dispuesta en el segundo proceso en su contra, donde la víctima es su prima. En ese expediente, la audiencia cautelar ya fue realizada y la autoridad jurisdiccional determinó su privación de libertad mientras avanzan las investigaciones.

Hasta el momento existen dos denuncias formalizadas contra el líder religioso. Representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia informaron que una tercera presunta víctima fue identificada y que estaría evaluando presentar su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Mira la programación en Red Uno Play