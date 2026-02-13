¿Qué es el rechazo 'in limine'? El recurso nombrado por el juez en la audiencia del pastor acusado de estupro

La defensa de Marco Núñez del Arco denunció que el juez utilizó el término de rechazo in limine para desestimar de inmediato seis incidentes y una excepción de prescripción.

Según el abogado Víctor Cartagena, este recurso se está empleando para "no darle la posibilidad a las personas de que puedan apelar y defenderse" ante los cargos.

El jurista cuestionó severamente que se pretenda aplicar de forma retroactiva la Ley 348 por un presunto hecho que habría ocurrido hace 27 años.

Cartagena enfatizó que "la Constitución prohíbe esa situación" y que no se puede juzgar bajo normativas actuales sucesos que datan sistemáticamente desde el año 1999.

Pese a los reclamos por la vulneración de derechos, la audiencia de seis horas concluyó con la detención preventiva del pastor en el penal de Palmasola. La autoridad jurisdiccional determinó un plazo de 180 días de reclusión mientras el Ministerio Público sostiene la imputación por estupro agravado.

Ante la determinación, el equipo legal del investigado ya ha interpuesto los recursos de apelación correspondientes para revertir el fallo inicial. La defensa insiste en que las pruebas presentadas fueron ignoradas deliberadamente bajo una figura jurídica que limita el control de convencionalidad en el proceso.

