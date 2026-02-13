Guía rápida: quiénes reciben subsidio y cuándo pueden recogerlo

En Bolivia, las mujeres embarazadas y madres pueden acceder a subsidios económicos y en productos. Te explicamos quiénes reciben este beneficio, desde cuándo se cobra y qué requisitos necesitas.
13/02/2026 10:06
Escuchar esta nota
En Bolivia, los subsidios prenatal, de lactancia y natalidad están destinados a apoyar a mujeres embarazadas, madres y familias con ingresos bajos, con el objetivo de garantizar una atención adecuada durante el embarazo y la primera infancia.
Estos beneficios son entregados en productos y dinero, a través del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) y programas sociales del Estado.
¿QUIÉNES RECIBEN LOS SUBSIDIOS?
1. Trabajadoras aseguradas y esposas o convivientes
Pueden acceder si el salario es menor a tres salarios mínimos nacionales.
Reciben:
Subsidio Prenatal
Subsidio de Lactancia
Subsidio de Natalidad
Subsidio de Sepelio (en caso de fallecimiento del hijo menor de 19 años)
2. Mujeres embarazadas sin seguro médico
Acceden al Subsidio Universal Prenatal por la Vida, si están inscritas en el programa Bono Juana Azurduy.
Reciben:
Cuatro paquetes de productos
Valor aproximado: Bs 300 cada uno
Condicionado a controles médicos
3. Madres inscritas en el Bono Juana Azurduy
Reciben un incentivo económico por cumplir con controles prenatales, postparto y seguimiento al bebé.
Este programa busca reducir la mortalidad materna e infantil.
4. Trabajadores en zonas fronterizas
Las empresas ubicadas dentro de los 50 km de frontera también están sujetas al subsidio de frontera.
¿DESDE CUÁNDO SE PUEDE COBRAR EL SUBSIDIO?
Subsidio Prenatal
Inicia desde el quinto mes de embarazo (20 semanas)
Se entrega mensualmente hasta el nacimiento
Subsidio Universal Prenatal
Desde el 5.º mes hasta el 9.º mes
Solo para mujeres sin seguro
Requiere controles médicos
Subsidio de Lactancia
Comienza después del parto
Dura 12 meses
Se entrega en productos alimenticios
Subsidio de Natalidad
Pago único
Equivale a un salario mínimo nacional
Se entrega tras el nacimiento
REQUISITOS PRINCIPALES
Para habilitar el beneficio, debes presentar:
Certificado médico de embarazo
Carnet de identidad
Controles prenatales
Inscripción al Bono Juana Azurduy (si corresponde)
Documentos del asegurado (en caso de esposas)
Sin estos documentos, el subsidio no puede activarse.
¿QUIÉN ENTREGA LOS SUBSIDIOS?
Los subsidios en especie (alimentos y productos) son distribuidos por el SEDEM en puntos autorizados en cada ciudad.
Ahí también se informa sobre:
Fechas de entrega
Turnos
Reposición
Reclamos
UN APOYO CLAVE PARA LAS FAMILIAS
Estos subsidios buscan garantizar una alimentación adecuada y atención médica durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.
Las autoridades recomiendan a las futuras madres:
Realizar controles médicos
Inscribirse a tiempo
Mantener su documentación actualizada
Consultar en centros de salud
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30