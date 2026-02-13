Guía rápida: quiénes reciben subsidio y cuándo pueden recogerlo

En Bolivia, los subsidios prenatal, de lactancia y natalidad están destinados a apoyar a mujeres embarazadas, madres y familias con ingresos bajos, con el objetivo de garantizar una atención adecuada durante el embarazo y la primera infancia.

Estos beneficios son entregados en productos y dinero, a través del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) y programas sociales del Estado.

¿QUIÉNES RECIBEN LOS SUBSIDIOS?

1. Trabajadoras aseguradas y esposas o convivientes

Pueden acceder si el salario es menor a tres salarios mínimos nacionales.

Reciben:

Subsidio Prenatal

Subsidio de Lactancia

Subsidio de Natalidad

Subsidio de Sepelio (en caso de fallecimiento del hijo menor de 19 años)

2. Mujeres embarazadas sin seguro médico

Acceden al Subsidio Universal Prenatal por la Vida, si están inscritas en el programa Bono Juana Azurduy.

Reciben:

Cuatro paquetes de productos

Valor aproximado: Bs 300 cada uno

Condicionado a controles médicos

3. Madres inscritas en el Bono Juana Azurduy

Reciben un incentivo económico por cumplir con controles prenatales, postparto y seguimiento al bebé.

Este programa busca reducir la mortalidad materna e infantil.

4. Trabajadores en zonas fronterizas

Las empresas ubicadas dentro de los 50 km de frontera también están sujetas al subsidio de frontera.

¿DESDE CUÁNDO SE PUEDE COBRAR EL SUBSIDIO?

Subsidio Prenatal

Inicia desde el quinto mes de embarazo (20 semanas)

Se entrega mensualmente hasta el nacimiento

Subsidio Universal Prenatal

Desde el 5.º mes hasta el 9.º mes

Solo para mujeres sin seguro

Requiere controles médicos

Subsidio de Lactancia

Comienza después del parto

Dura 12 meses

Se entrega en productos alimenticios

Subsidio de Natalidad

Pago único

Equivale a un salario mínimo nacional

Se entrega tras el nacimiento

REQUISITOS PRINCIPALES

Para habilitar el beneficio, debes presentar:

Certificado médico de embarazo

Carnet de identidad

Controles prenatales

Inscripción al Bono Juana Azurduy (si corresponde)

Documentos del asegurado (en caso de esposas)

Sin estos documentos, el subsidio no puede activarse.

¿QUIÉN ENTREGA LOS SUBSIDIOS?

Los subsidios en especie (alimentos y productos) son distribuidos por el SEDEM en puntos autorizados en cada ciudad.

Ahí también se informa sobre:

Fechas de entrega

Turnos

Reposición

Reclamos

UN APOYO CLAVE PARA LAS FAMILIAS

Estos subsidios buscan garantizar una alimentación adecuada y atención médica durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.

Las autoridades recomiendan a las futuras madres:

Realizar controles médicos

Inscribirse a tiempo

Mantener su documentación actualizada

Consultar en centros de salud

